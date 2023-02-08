TÜRKİYE'DE OTURAN VE ÇALIŞMA İZNİ OLAN YABANCILAR

İŞSİZLİK ORANLARI NE OLDU ?

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip yabancıların sayısı 2022'de 31 bin 800 kişi artarak 1 milyon 823 bin 836 kişi oldu. geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler bu nüfusa dahil edilmedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) nüfus verilerini açıklamasıyla Türkiye’de ikamet veya çalışma iznine sahip yabancı nüfusun sayısı da belli oldu.

Buna göre Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 31 bin 800 kişi artarak 1 milyon 823 bin 836 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,5’ini erkekler, yüzde 50,5’ini kadınlar oluşturdu.

Kurs, turizm, bilimsel araştırma ve benzeri nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.