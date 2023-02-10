İŞSİZLİK ORANLARI 2022 SONUNDA NE OLDU ?

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2022 yılı Aralık ayında %10,3 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Aralık ayı iş gücü istatistikleri verisini açıkladı. Buna göre hanehalkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 62 bin kişi artarak 3 milyon 633 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %10,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,2 iken kadınlarda %14,4 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %48,5 OLDU



İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi artarak 31 milyon 573 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66 iken kadınlarda %31,3 olarak gerçekleşti.

İş gücü 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 80 bin kişi artarak 35 milyon 206 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile %54,1 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %71,9 iken kadınlarda %36,6 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1 puanlık artış ile %18,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %15,4, kadınlarda ise %25,4 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmışhaftalık ortalama fiili çalışma süresi 44.5 saat oldu.