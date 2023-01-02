Tunçbilek Medya | Gazete Tunçbilek
HV
04 OCAK Çarşamba 10:59
Mobil Arama Galeriler Videolar Yazarlar Rehber İlan İletişim Künye RSS

ANKARA'DA EKMEĞE ZAM KESİNLEŞTİ

ANKARA'DA EKMEĞE ZAM KESİNLEŞTİ

EKONOMİ
Giriş Tarihi : 02-01-2023 21:27
ANKARA'DA EKMEĞE ZAM KESİNLEŞTİ

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Ankara’da 200 gram ekmeğin 5 TL olduğunu duyurdu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da “Türkiye’de birçok ilde uygulanan bu fiyat 3 ay sonra Ankara'da uygulanmaya başladı. 200 gram ekmek 5 TL oldu” dedi. Zamlı fiyat, 10 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından Ankara’da 200 gram ekmeğin 5 Türk lirası olduğunu duyurdu. Ankara’da ekmeğin fiyatının yüzde 25 zamlanması anlamına gelen yeni fiyat, 10 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ANKA Haber Ajansı’nın sorusu üzerine, ekmek zammı için “Türkiye’de birçok ilde uygulanan bu fiyat 3 ay sonra Ankara'da uygulanmaya başladı. 200 gram ekmek 5 TL oldu” dedi. (ANKA)

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: Ekmek zam Ankara
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
web counter