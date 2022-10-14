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01 KASIM Salı 00:50
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AKARYAKIT İSTASYONUNA

AKARYAKIT İSTASYONUNA

İNDEX Otomat Tornacıya

İNDEX Otomat Tornacıya
GİMA'DAKİ FİRMAMMIZA ELEMAN

GİMA'DAKİ FİRMAMMIZA ELEMAN
OTO YIKAMACI

OTO YIKAMACI
ısuzu şoförü

ısuzu şoförü
HİDROMEK 102b OPERATÖRÜ

HİDROMEK 102b OPERATÖRÜ
GAZALTI KAYNAKÇISI

GAZALTI KAYNAKÇISI
VASIFLI- VASIFSIZ

VASIFLI- VASIFSIZ
ET DÖNER USTASI

ET DÖNER USTASI
POMPACI

POMPACI
TIR-MİKSER OPERATÖRÜ

TIR-MİKSER OPERATÖRÜ
SANTRAL OPERATÖRÜ

SANTRAL OPERATÖRÜ
MANİKÜRCÜ-PEDİKÜRCÜ

MANİKÜRCÜ-PEDİKÜRCÜ
SATIN ALMA

SATIN ALMA
USTALAR

USTALAR
DÖNER USTASI

DÖNER USTASI
ÇEŞİTLİ ELEMAN

ÇEŞİTLİ ELEMAN
KASİYER

KASİYER
VASIFLI-VASIFSIZ

VASIFLI-VASIFSIZ
TEKSTİL-KONFEKSİYON

TEKSTİL-KONFEKSİYON
VASIFSIZ

VASIFSIZ
SATIŞ ELEMANI

SATIŞ ELEMANI
VASIFSIZ

VASIFSIZ
KUAFÖR

KUAFÖR
BULAŞIKÇI

BULAŞIKÇI

SAĞLIK

SAĞLIK
ÇOCUK BAKIMI

ÇOCUK BAKIMI
TORNACI-KAYNAKÇI

TORNACI-KAYNAKÇI
MİMAR-MÜHENDİS

MİMAR-MÜHENDİS
ŞOFÖR

ŞOFÖR
İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ

İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ
TEMİZLİK

TEMİZLİK
DEVREDENLER

DEVREDENLER
DEVREDENLER

DEVREDENLER
KAPORTA-KALFASI

KAPORTA-KALFASI
OTO YIKAMA

OTO YIKAMA
ŞOFÖR

ŞOFÖR
TEMİZLİK ELEMANI

TEMİZLİK ELEMANI
ELEKTRİK ZAYIF AKIM

ELEKTRİK ZAYIF AKIM

ÖNMUHASEBE

ÖNMUHASEBE
OTO TAMİRCİ

OTO TAMİRCİ
KUAFÖR

KUAFÖR
KUAFÖR

KUAFÖR
ELEKTRİKÇİ

ELEKTRİKÇİ
OTO KAPORTACI

OTO KAPORTACI
TEKNİSYEN-TEKNİKER

TEKNİSYEN-TEKNİKER
MUHASEBE

MUHASEBE
İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ

İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ
MİMAR -MÜHENDİS

MİMAR -MÜHENDİS
OTO ELEMANI

OTO ELEMANI
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