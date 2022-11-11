Son dakika: Altın fiyatlarında son durum! İslam Memiş altında yeni zirveyi açıkladı: Altın fiyatları ne kadar olacak?

Son dakika: Altın fiyatları hareketli grafiği ile gündemdeki yerini koruyor. ABD enflasyon verisinin açıklanması altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Gün içinde 1017 liraya kadar düşen ve ardından 1045 liraya kadar çıkan gram altındaki gidişat merak konusu oldu. Konuyla ilgili dikkat çeken açıklama ise Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten geldi. İşte yatırımcılar için gram altın tahmini ile 11 Kasım Cuma anlık, canlı, güncel ons altın, gram altın fiyatları...

Son dakika haberi... Döviz ve altın piyasasında gözler ABD enflasyonuna çevrilmişti. Merakla beklenen ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de tüketici fiyatları ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı. Açıklanan veriler gram altında hareketlenmeye neden oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altındaki hareketliliği ve yeni zirveyi açıkladı.

10 Kasım sabah 08.00'de 1022 liradan işlem gören gram altın, akşam saatlerinde 1045 liraya kadar çıktı. İnişli çıkışlı bir grafik gösteren altındaki gidişat ve 11 Kasım tarihinde altının kaç liradan işlem göreceği merak konusu oldu.

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"TARİHİ ZİRVELERE YIL SONU GELMEDEN ULAŞMIŞ OLACAĞIZ"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altındaki hareketliliğe ilişkin, sosyal medya hesabı Youtube'dan önemli açıklamalarda bulundu.

İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:



"Bizim bu hafta için takip edeceğimiz direnç seviyesi 1038 lira seviyesiydi. 1038 lira seviyesi kırıldıktan sonra yukarıda 1060 lira seviyesi var. Ondan sonra da 1090 seviyesi var. Daha sonraki süreçlerde 1100'lü rakamları konuşmaya devam edeceğiz. Beklediğimiz tarihi zirvelere yıl sonu gelmeden ulaşmış olacağız. Bunlar asıl beklediğimiz yükselişler değil. Sizlere bir sözüm vardı: 'Gram altın/TL fiyatı yurt içi piyasalarda 1200 lira seviyesini görmeden ben altın yükseldi demeyeceğim.'"

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