Polis maaş promosyonlarının ne zaman ödeneceğine ilişkin sorgulamalar Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) açıklamaları sonrasında hız kazandı. Polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesi karara bağlandı. İşte "Polis maaş promosyonları ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı...

POLİS MAAŞ PROMOSYONU BELLİ OLDU!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesi karara bağlandı. Promosyon peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.

EGM'DEN POLİS MAAŞ PROMOSYONU AÇIKLAMASI!

Emniyet Genel Müdürlüğü polis maaş promosyonuna ilişkin açıklamada bulundu. EGM açıklamasında;

YÜZE 188 ZAM YAPILDI!

"Polisimizin maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır.

FARUK SEZER'DEN EMNİYET PROMOSYONU AÇIKLAMASI!

Emniyet-Sen Başkanı Faruk Sezer Polis maaş promosyonuna ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Sezer "Anlaşmanın 1 haftaya kadar açıklanması halinde en az 50.000 TL istiyoruz. Anlaşma kasım, aralık ayına sarkarsa, hatta ocak ayına sarkarsa en az 75.000 TL istiyoruz. Ekonomik şartlar bize bu hakkı veriyor..." ifadelerini kullandı.

.10.2022 - 12:57 Güncelleme: 18.10.2022 - 12:57 Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, "Polisimizin maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır." ifadelerinin kullanılmasıyla polis maaş promosyonu ödeme tarihleri merak ediliyor. İşte detaylar... ABONE OL Polis maaş promosyonlarının ne zaman ödeneceğine ilişkin sorgulamalar Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) açıklamaları sonrasında hız kazandı. Polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesi karara bağlandı. İşte "Polis maaş promosyonları ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı... Polis maaş promosyonlarının ne zaman ödeneceğine ilişkin sorgulamalar Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) açıklamaları sonrasında hız kazandı. Polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesi karara bağlandı. İşte "Polis maaş promosyonları ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı...