Merkez Bankasından faiz indirimi

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 75 baz puan düşürerek yüzde 12'den yüzde 11,25'e çekti.

Istanbul

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 75 baz puan düşürerek yüzde 12'den yüzde 11,25'e çekti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"Enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alınarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar verilmiştir."

"Enflasyon beklentilerindeki düzelme sürmektedir"

Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun açıklamasında, "Enflasyon görünümündeki iyileşme ve enflasyon beklentilerindeki genele yayılan düzelme sürmektedir." ifadesi kullanıldı.

Para Politikası Kurulunun açıklamasında, "Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir." denildi.

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