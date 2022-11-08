MANTAR ÇEŞİTLERİ BİLİNMELİ

Tek Yazıda Fotoğraflı Mantar Tanıma Kılavuzu

Dünyada en sevilen besinlerden biri olan mantar, kimi zaman ana yemeklerin içine garnitür ve süsleyici malzeme olarak kimi zaman da ana yemeğin kendisi olarak kullanılır. Yağ ve karbonhidrat içeriği oldukça düşün bir besin olan mantar, yüksek oranda bitkisel protein içerir.

Yenebilen Mantar Çeşitleri

Kültür mantarı

Portobello mantarı

Kuzugöbeği mantarı

Chanterelle mantarı

Enoki mantarı

İstiridye mantarı

Shiitake mantarı

Porcini mantarı

Trüf mantarı

Zehirli Mantar Çeşitleri

Amanita Phalloides

Amanita Muscaria

Lepiota Bruneoincarnata (Agaricales/Lepiotaceae)

Omphalotus Olearius (Agaricales/Tricholomataceae)

Selenyum, potasyum, bakır gibi mineraller ve C vitamini, D vitamini, B grubu vitaminler içeren mantar; antioksidan bileşenleri ile de oldukça sağlıklı bir besindir. Antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri ile ön plana çıkan mantar, bağışıklık sistemi hastalıklarından kalp hastalıklarına, kilo vermeden kansere kadar birçok özel durum için faydalıdır.

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Yenebilen Mantar Çeşitleri ve Özellikleri

Dünya üzerinde kaç çeşit mantar olduğu hala bilinememektedir. Ancak on binin üzerinde mantar çeşidi kayıt altındadır. Bu mantar çeşitleri içinde yalnızca %1 kadarı ölümcül etkiye, %20’si ciddi zehirlenmelere yol açar. Bunların dışında kalan mantar çeşitleri ise yenilebilir mantar çeşitleri olarak kabul edilir. Bunların arasında yer alan yenilebilir mantar çeşitleri ve özellikleri şunlardır:

Kültür Mantarı

Botanikçiler tarafından kültür halinde üretilen mantar türü, tüm dünyada en çok tüketilen mantar çeşididir.

Kültür mantarıyla enfes yemekler hazırlanabilir. Omlet, pizza, salata, meze ve etli soteler için kültür mantarını güvenle kullanabilirsiniz.

Hemen hemen her markette satışı olan ve taze olarak sunulan bu mantarı alırken üretim tarihine dikkat etmeyi unutmayınız.

Kalorisi düşük olan kültür mantarının besleyici özelliği de oldukça yüksektir.

Tarif için: Mantar Salatası

Demir ve vitamin ihtiyacını karşılayan Portobello mantarı sayesinde enerji ihtiyacınızı da tamamlamış olursunuz.

Aklınıza gelebilecek her mantarlı tarife uyum sağlayan bu mantar leziz sunumlara imza atacak.

Kuzugöbeği Mantarı

Kültür olarak yetiştirilmesi oldukça zor olan Kuzugöbeği mantarı, doğal mantar çeşitleri arasında yer alır.

Yayla ve köylerde sık sık toplanan kuzugöbeği mantarı, pilavlara ve sotelere lezzet veren bir mantar türüdür.

Doğal ortamda toplarken üzerinde küf ya da derin lekeler olmamasına dikkat ederek seçmelisiniz.

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Chanterelle Mantarı

Biberimsi, meyvemsi bir lezzete sahip olan chanterelle mantarı; sarı ve turuncu renkli farklı bir mantar türüdür.

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Enoki Mantarı

Çiğ olarak yenilebilir olması nedeniyle diğer mantar çeşitlerinden ayrılan Enoki mantarı, özellikle Doğu Asya ülkelerinde sıklıkla kullanılıyor.

İstiridye Mantarı

Olası bir nükleer saldırı sonrasında çevreyi radyoaktif atıklardan temizlemek amacıyla kültür ortamında yetiştirilen İstiridye mantarı, kendine has lezzeti ve aroması ile en çok sevilen mantar çeşitlerinden biridir.

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Shiitake Mantarı

Doğu Asya’ya özgü bir mantar çeşidi olan Shiitake mantarı , kültür mantarı olarak yetiştirilir.

, kültür mantarı olarak yetiştirilir. Eski dönemlerde ev yapımı ilaçların ana maddesi olan mantar çeşidi; ağır kokusu nedeniyle tek başına değil, diğer mantarlarla karıştırılarak tüketilir.

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Porcini Mantarı

3 kilogram ağırlığa ulaşabilen mantar çeşidi en çok İtalyan mutfağında kullanılır.

Kendine has ağır bir kokuya sahip olan Porçini, ayı mantarı olarak bilinir, oldukça etli bir mantardır.

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Truffle (Trüf) Mantarı

Gastronomi dünyasının en seçkin mantarı olarak bilinen Trüf mantarı , kültür mantarı olarak yetiştirilemeyen ve doğada çok nadir olarak bulunan doğal mantar çeşitleri arasındadır.

, kültür mantarı olarak yetiştirilemeyen ve doğada çok nadir olarak bulunan doğal mantar çeşitleri arasındadır. Yanmış ormanlarda, toprağın altında yetişen mantar çeşidi, ağır bir aromaya sahip olmasına rağmen oldukça lezzetlidir.

Kilogram fiyatı 5000 dolar gibi inanılmaz rakamlara yükselebilen mantar, yaz ve kış olmak üzere iki türdedir.

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Zehirli Mantar Çeşitleri ve Özellikleri

Temas etmekten ve tüketmekten kaçının; aksi durumda en yakın sağlık merkezine başvurun…

Mantar faydaları kadar zararları ile de ön plana çıkan farklı bir besin türüdür.

Zehirli mantarların kolayca tanınmasını sağlayan pratik bir yöntem yoktur.

İyi bilinmeyen, yabani mantarların tüketilmesi ölüme varan ciddi sağlık sorunlarına neden olur. En önemli zehirli mantar çeşitleri isimleri ve özellikleri:

Amanita Phalloides

Köygöçüren, evcikkıran, ölüm meleği olarak da adlandırılır.

Çok tehlikeli bir mantar çeşidi olan ölüm meleği, içeriğindeki amanitin maddesi nedeniyle zehirlenmeye yol açar.

Sindirilmesinin ardından 8-12 saat içinde karaciğer ve böbreğe ciddi zararlar verir.

Amanita Muscaria

Gelin mantarı ve sinek mantarı olarak da adlandırılan mantar çeşidi, delilik yaratan krizleri nedeniyle Panherina sendromuna neden olur, bu mantarı yiyen kişilerde ölüm nadir olarak görülür.

İbotenik asit ve müsimol bileşenleri nedeniyle zehirleyen mantar; nedensiz gülmelere, hayal görmeye, kas spazmlarına, konuşma, görme ve işitme bozukluklarına neden olur.

Lepiota Bruneoincarnata (Agaricales/Lepiotaceae)

Dede mantarı olarak bilenen mantar çeşidi, kahvarengi lekeli şapkaya sahiptir.

Yenilebilir mantar türleri ile karıştırılabilen mantar; havuz kenarlarında, yol kenarlarında, parklarda, yaprak altlarında yetişir.

Omphalotus Olearius (Agaricales/Tricholomataceae)

Ağulu mantar olarak da bilinen mantar çeşidinin yumurta sarısı renge sahiptir.

Yenilebilir mantarlarla karıştırılabilen mantar, zeytin ağaçları üzerinde yaygın olarak bulunur.

Zehirli Mantarlar Nasıl Anlaşılır?

Ülkemizde ve tüm dünyada sevilen bir besin maddesi olan mantarların yanı sıra içeriğindeki toksinler nedeniyle ciddi problemlere yol açan mantar çeşitleri de vardır.

Bu mantarların tüketilmesi zehirlenmelere yol açar.

Bazı semptomlar hafif atlatılabilirken bazıları ise ölüme yol açabilir.

Zehirli mantarı tanımak için kullanılan pratik bir yöntem yoktur.

İyi bilinmeyen, doğal olarak yetişen yabani mantarların tüketilmemesi önerilir.

Özellikle dokunulduğunda sararan çayır mantarları ile DDT ve turp kokusu olan orman mantarlarından uzak durulması gerekir.

Bunlara ek olarak volvası ve annulusu olan Amanita mantar çeşitleri yenilmemesi gereken zehirli mantar çeşitleridir.

Çok Değerli Mantar Çeşitleri

Hastalıkların tedavisinde kullanılan tıbbi mantarlar, değerli mantar çeşitleri olarak tanınır. Tedavi edici özelliğe sahip şifalı mantar çeşitleri ve özellikleri:

Koru Kulağı

Polisakkarid içeren mantar çeşidi antioksidan etkiye sahiptir.

Beyin ve karaciğer gibi organ hastalıklarının tedavisinde etkin rol oynar. Ayrıca kolesterolü düzenleyici etkisi vardır.

Beyaz Koru Kulağı

Polisakkarid, yağ asitleri, fosfolipid ve sterol içerir.

Kemoterapi ya da radyasyon tedavisi olan hastalarda kan hücrelerinin düzeylerini kontrol altında tutar. LDL kolesterolü düşürücüdür ve vücut bağışıklığını yükseltir.

Maitake

Polisakkarit, kompleks B vitaminleri, fosfolipidler, doymamış yağ asitleri içerir.

Kanser hücresi oluşumunu engeller ve oluşan hücrelerin yok edilmesine neden olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı vücudu korur. Kan şekerini düzenler ve hepatit B tedavisine yardımcıdır.

Reishi Mantarı

Alkalaoitler, polisakkaridler, mineraller, vitaminler ve steroller içeren Reishi mantarı kan oksijenlenmesini artırır.

kan oksijenlenmesini artırır. Kolesterolü ve tansiyonu düşürür. Karaciğer hastalıklarının tedavisinde önemli rol oynar.

Bağışıklık sistemini destekler.

Reishi Mantarı Faydaları Nelerdir?

Birbirinden Nefis 12 Farklı Mantar Tarifi

1) Mantar ve Patatesin Mükemmel Uyumu: Beşamel Soslu Mantarlı Patates Oturtma

Mantar, patates, kıyma, kuru soğan, maydanoz, tuz, salça ve zeytinyağının üzerine eklenen beşamel sosu ile lezzet bulan beşamel soslu mantarlı patates oturtma; besleyici değeri yüksek ve bir o kadar da lezzetli bir yemektir. Hazırlanması biraz zahmetli olsa da sofraların en sevilen yemeklerinden biri olan oturtmayı misafirlerinize hazırlayabilir, muhteşem lezzetiyle herkesi büyüleyebilirsiniz.

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