YÖK RAPORU: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SIRALAMALARDA GERİYE FAZLA DÜŞTÜ

YÖK’ün hazırladığı “Üniversite İzleme ve Değerlendirme 2022” raporu ise tartışmaları doğruladı. BÖLGE SIRALAMASI DÜŞTÜ Rapora göre, Boğaziçi Üniversitesi önemli değerlendirme parametrelerinde geriledi. En yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı 2020’de 621 iken 2021’de 580’e düştü. Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralaması’na göre 2018’de bölgesel (Asya) sıralaması 67 olan Boğaziçi, 2019’da 88’e, 2020’de 138’e, 2021’de 167’ye kadar geriledi. Boğaziçi’nin, QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması’na göre de bölgesel (Asya) sıralaması 2021’de 189’a düştü. Boğaziçi, 2018’de 113. sıradaydı. Rapora göre Boğaziçi’nin Ar-Ge’ye harcadığı pay da azaldı. Ar-Ge’ye harcanın bütçe oranı 2020’ye göre yüzde 16.07’den 12’e inerken Ar-Ge’ye harcanan yatırım bütçesi oranı da yüzde 43.07’den yüzde 11’e düştü. Endüstri ile ortak yürütlen proje sayısı da 114’e kadar geriledi.





ADMİN KULLANICI