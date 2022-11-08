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Macron ile Maduro arasında sıcak görüşme: Enerji krizi dengeleri değiştirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Mısır'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda bir araya geldi. İki lider arasındaki sıcak görüşme, enerji krizinin dengeleri değiştirdiği şeklinde yorumlanıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi : 08-11-2022 12:41   Güncelleme : 08-11-2022 12:41
Macron ile Maduro arasında sıcak görüşme: Enerji krizi dengeleri değiştirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile 27. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP27) düzenlendiği Mısır'daki Şarm El-Şeyh Uluslararası Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. İki lider arasındaki sıcak görüşme, enerji krizinin yeni dengeler oluşturduğu şeklinde yorumlanıyor.

MACRON BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Maduro ile birlikte çalışmak istediğini söyleyen Macron, Venezuela'yı ne zaman ziyaret edebileceğini sordu. Maduro ise Macron'u her zamab beklediklerini söyledi. 

Venezela ziyareti için şartların gelişmesi gerektiğini ve bu ziyaretin olumlu bir rol oynaması gerektiğini söyleyen Macron, "Venezuela ve bölge için yararlı ikili bir çalışma başlatmakla ilgilendiğini" söyledi. 

PARİS'E GİDECEKLER

Maduro Macron'a konferansa Venezuela delegesi olarak katılan Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ile temasa geçebileceğini söyleyen Maduro Rodriguez için "Hizmetinizde" dedi. 

İki dakikalık görüşmenin ardından Macron, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve Kolobiya Devlet  Başkanı Gustavo Petro'nun yakında Paris'te olacağını söyledi. 

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

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