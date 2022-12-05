SURİYE'DE EKONOMİK KRİZ PROTESTOLARI : 2 ÖLÜ

Suriye'nin Süveyda kentinde, hayat pahalılığı, yolsuzluk, kötü yaşam ve güvenlik koşullarına karşı protesto gösterileri düzenlendi.

Güvenlik güçleri, Şam hükümetinin kontrolünde bulunan ve Dürzîlerin çoğunlukta yaşadığı bölgede yaşanan protestolar sırasında protestocuların üzerine ateş açtı. Olaylarda iki kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Süveyda 24 yerel ağının haberine göre, halk il merkezinde hayat pahalılığı, yolsuzluk, kötü güvenlik ve yaşam şartlarına karşı protesto başlattı.

Rûdaw haber sitesinin aktardığına göre, Mişnek Meydanında toplanan halk dün (4 Aralık) valilik binasını bastı ve polis araçları ile bazı yerleri ateşe verdi. Bu esnada güvenlik güçleri ile silahlı çatışma yaşandı.

İki kişi yaşamını yitirdi

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, göstericilerin eski devlet başkanı Hafız Esad ile devlet başkanı Beşar Esad'ın posterlerini yırttığı görüldü.

Süveyda 24 yerel ağının protestolara ilişkin paylaştığı görüntülerde, göstericilerin "Esad rejimi alaşağı edilsin" sloganları atarak, valilik binasına girmeye çalışması yer aldı. Güvenlik güçlerine ait zırhlı aracın göstericilerin üzerine sürüldüğü esnada devrilerek yakıldığı da görüldü.

Güvenlik güçlerinin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu bir gösterici yaşamını yitirdi, dört gösterici ise yaralandı.

İçişleri Bakanlığı, göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada bir güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü açıkladı

"Halk, ekmek ve su krizi yaşıyor"

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonun (SMDK) Süveyda üyesi Hafız Karkut, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine, "Kentteki halk yakıt, elektrik, ekmek ve su krizi yaşıyor" diyerek," kötüleşen güvenlik şartlarının da halkın protesto nedenlerinden biri olduğunu" söyledi.

Dürzilerin çoğunlukta yaşadığı Süveyda kenti başkent Şam'a 100 km mesafede bulunuyor. 2004'deki nüfus sayımına göre Süveyda'da 300 binin üzerinde insan yaşıyordu. Ancak 2011 yılında Suriye iç savaşı sonrası kentten göçler yaşandı. (SD)

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Güvenlik güçleri, Şam hükümetinin kontrolündeki Süveyda kentinde hayat pahalılığını protesto eden göstericilerin üzerine ateş açtı. Yaşanan olaylarda bir sivil ve bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

İstanbul - BİA Haber Merkezi