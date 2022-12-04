İran Genel Başsavcısı: Başörtüsü konusu üzerine çalışılıyor

Devrim Yüksek Konseyi'nin 'başörtüsü konusu üzerinde çalıştığını' söyleyen İran Genel Başsavcısı, çalışmaların 15 güne kadar sonuçlanacağını belirtti.

DUVAR - İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, Meclis ve Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Devrim Yüksek Konseyi'nin 'başörtüsü konusu üzerinde çalıştığını' ve yakın zamanda sonucun açıklanacağını söyledi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kum kentindeki bir etkinlikte konuşan Muntazeri, "Meclis ve Devrim Yüksek Konseyi, sonuçları önümüzdeki günlerde belli olacak olan başörtüsü konusu üzerinde çalışıyor ve inceliyor" dedi.

'İHTİYATLI BİR ÇÖZÜM ARANIYOR'

Sputnik'in aktardığına göre, kararın belli tedbirler çerçevesinde alınacağını aktaran Muntazeri, çalışmaların 15 güne kadar sonuçlanacağını belirtti. Mahsa Jîna Amini'nin ölümünün ardından 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad Devriyeleri'ne yönelik eleştirileri de değerlendiren Muntazeri, söz konusu polis birimini 'sosyal güvenlik polisi' olarak niteledi. İranlı Başsavcı, "Yargı sistemi sosyal güvenlik polisini kapatmaya çalışmıyor. Son olaylardan sonra, güvenlik ve kültür kurumları soruna ihtiyatlı bir çözüm arıyor" ifadelerini kullandı.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Halkla İletişim Merkezi Başkanı Ahmed Salihi, 30 Kasım'da IRNA'da yayınlanan açıklamasında, "Toplumda yetkililere iletilen başörtüsü özgürlüğü talepleri var" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Duvar