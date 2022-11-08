Kuzeyden Gelen Yeni Bir Trend Hygge

Bu yıla damgasını vurmuş Hygge yaşam tarzı tüyolarını burada inceleyin! Bu makalemizde Hygge dekorasyon trendinden tutun, mutluluğun sırrını evde uygulamanın ipuçlarına kadar her şey var. Hygge ev dekorundaki yaratıcı fikirler hakkında geniş ve kapsamlı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz! DEKORDELİSİ olarak bizler sahip olduğumuz deneyim ile size en iyi şekilde hizmet vermekteyiz. Bizimle iletişime geçerek bu konuda sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Profesyonel ve tecrübeli ekibimiz ile sizlerde istediğiniz dekorasyona sahip evi oluşturabilirsiniz!

Kuzeyden Gelen Yeni Bir Trend Hygge – Hygge stili, stresi ortadan kaldıran basit ve hafif bir şey olarak düşünen felsefe olan Danimarka’dan geliyor. Kış aylarında karanlık ve soğukla ​​karşı karşıya kalan Danimarkalılar, evde sıcaklık ve rahatlık ararlar. Yaşam alanı Danimarka evinin en önemli öğesidir. Burada arkadaşlar bir fincan kahve ya da bir kadah şarap içmeye davet edilir. Bakalım tüm dünyayı fetheden bu yaşam tarzının temel unsurları nelermiş.. Doğal renkler, ham ahşap ve çok sayıda yanan mumlar. Bunlar Hygge tarzı bir ev düşünüldüğünde akla gelen ilk üç şeydir.

Sıcak yün battaniyeler, yumuşak kilimler ve neredeyse büyülü bir atmosfer yaratan yumuşak bir ışıktır. Bej, krem ​​ve kahverengi temel renklerdir. Beyaz, siyah ve gri ise hygge tarzı bir dekorun parçasıdır. Odada biraz daha çeşitlilik yaratmak için renkli vurgular eklemenizi hiçbir şey engelleyemez. Hygge tarzında dokunma duyusu önemli bir rol oynar. Kaliteli olması gereken hammadde seçimine dikkat edilir. Yün, deri, masif ahşap ve taş, hygge evlerinde en popüler malzemelerden bazılarıdır. Aydınlatma huygge tarzda önemli rol oynar. Sıcak ve yumuşak bir ışık seçin ve mumları unutmayın. Bir şömineye sahip olacak kadar şanslıysanız, onu olabildiğince sık yakmaya çalışın. Sıcak ışıklı bir avizeye ilaveten, komodinlere küçük abajurlar yerleştirin ve yine mumlara yer açın!

Hygge Yaşam Tarzı

Gerçekte Danimarkalılar için hygge, yaşamak anlamı demek. Doğaya bakmak ve öteki insanlarla birlikte yaşanan hayattan zevk almak anlamına gelir. Danimarka tarzı sizi büyüledi mi? İşte yaşayan hygge’in en önemli beş yönünün kısa bir özeti.

Arkadaşlar ve Aile: Paylaşmaz isen mutluluk nasıl olabilir? Evde sıcak bir atmosfer yaratmak yeterli değildir. Gerçekten hygge olmak için, sevdiğiniz insanlarla bu anların tadını çıkarmayı öğrenmelisiniz.

Işık ve Isı: Doğru aydınlatma bir fark yaratabilir. Soğuk ışıklara hayır, doğal ışık ve sıcaklıklara evet deyin. Işık noktalarına ilaveten, mum kullanın ve buna sahip olacak kadar şanslıysanız şömineyi sıcak tutun.

Eviniz Mabedinizdir: Daha az popüler restoran ve evde daha fazla akşam yemeği. En yakın arkadaşlarınızı davet edin ve birlikte eğlenmek için basit bir şeyler hazırlayın. Fazlasına gerek yok, mühim olan birlikte geçirilen zaman.

Doğa: Hygge, içeride yaşamak anlamına gelmez. Danimarkalılar için kırsalda uzun yürüyüşler yapılması gerekenler listesindedir. Cep telefonunuzu evde bırakın ve temiz hava almak için dışarı çıkın.

Sadelik: Hygge yaşam tarzını yaşayan herkes, hayattaki küçük şeylerden bilinçli olarak mutludur. Bunun anlamı, düzenli uyumak, yatakta kahvaltı yapmak, hafta sonları çalışmamak ve kendinize zaman ayırmaktır.

Anı Yaşa: Hayatın yoğun temposu stres kaynağı olabilmekte. Hygge felsefesi sizi yavaşlamaya davet ediyor, her an değerini geri kazanıyor. Mutlu olmak için özel şeyin olması gerekmez, sıradanlık bile olağanüstü olabilmekte!

Detoks: Akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, televizyona, hiper bağlıyız ve bilgiyle aşırı yüklüyüz. Cep telefonu kullanımını sınırlamayı ve mükemmel hygge tarzında çevrimdışı etkinliklere zaman ayırmayı deneyin!

Mutluluğun Sırrını Evde Uygulamanın İpuçları

Hygge, evi döşemek için yeni bir stil tanımlayan Danca bir terimdir. Hygge home, hayatınızın en mutlu anlarını özgün ve kişisel bir şekilde paylaşabileceğiniz sıcak ve rahat bir ortamdır. Günlük hayatın tüm alanlarını kapsayan bu yaşam felsefesi, stresten ve çılgınlıktan uzak, sade bir yaşam tarzı üzerine kuruludur. Evde bu yaşam biçimini yansıtır. İç mekanlar birlikte olmanın ve dinlenmenin keyfini yaşayabilmek için tasarlanır. İşte mutluluğun sırrını evde uygulamanın 9 yolu;

Doğal Materyaller: Ahşap, doğal malzemeler, bitkiler, ışığın girmesine izin veren büyük pencereler, açık renk kullanılması. Bunlar, ortamların pozitif enerji ve bir uyum duygusu yaşattığı hygge tarzı evin temel özellikleridir.

Fotoğraflarla Süsleyin: Bir ev misafirperver olmak için bizden ve sevdiğimiz insanlardan bahsetmelidir. Hayatımızın en güzel anlarını tasvir eden fotoğraflarla süslemeyi seçmekten daha iyi bir yol var mı?

Doğru Aydınlatmayı Seçin: Doğru aydınlatmanın, doğru atmosferi yaratmak için temel bir rol oynadığını unutmamak gerekir. Davetkar bir ortam yaratmak için çeşitli ışık noktalarını kullanın ve ekstra bir romantizm dokunuşu için mumları ihmal etmeyin.

Odaları Rahat Ettirin: Şöminenin önünde, arkadaşlarınızla bir akşam geçirmek için onları ağırlayabileceğiniz bir alan oluşturun. Masanın etrafında hep birlikte yemek yiyebileceğiniz karşılama alanları yaratın.

Kendin Yap Köşesi Oluştur: Hobilerinizi ve tutkularınızı şımartabileceğiniz bir köşe oluşturun. Kendin yap parçaları seviyorsanız, ev için dekorasyon ve dekorasyon yapabileceğin bir alan yarat. Gerçekten eğlenceli olacak!

Evinizi Kumaşlarla Donatın: Döşemelik kumaşlar bile evin mobilyalarında önemli bir rol oynamaktadır. Malzemeleri mevcut sezona göre seçin ve gelecek sezona uygun desenleri tercih edin.

Kendinizi Yemek Pişirmeye Adayın: Hygge’ı evinizi yapmanın bir yolu da, mutfakta vakit geçirmek. Büyükannenizin tariflerini ve yeni mutfak kreasyonlarını denemeye başlayın. Kendini hemen evinde hissetmek için taze pişmiş elmalı turta kokusundan iyi ne olabilir?

Evde ya da Terasta Yeşil bir Köşe Oluşturun: Ev içi mekanları daha keyifli ve rahatlatıcı hale getirmek için doğa ile temas şart. Evde, terasta ya da bahçede bitkilerinizle ilgilenin, onlar da sizinle ilgilensin.

Çocuk odasını Yaratıcılıkla Dekore Edin: Çocuklara ayrılan alan, miniklerin stres atıp özgürce oynayabileceği bir oyun alanı olmalıdır. Stil hakkında çok fazla düşünmeden, işlevsel ve güvenli bir şekilde döşeyin.