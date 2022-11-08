Kuzeyden Gelen Doğal Trend Friluftsliv

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Kuzeyden Gelen Doğal Trend Friluftsliv – Ev mobilyalarında çağın trendini belirleyen hâlâ Kuzey Avrupa’dır. İskandinavya’da gerçek bir yaşam biçimidir. İngilizce “free-loves-liv” olarak telaffuz edilir. Bitkilerle, basit malzemelerle ve manzaraya bakan büyük pencerelerde, doğayla temas halinde olma arzusunu tercüme eder. Soğuk veya yağmur korkusu olmadan dışarıda vakit geçirme tutkusudur. İskandinavlı’lar için özgür hissetmenin, şehirlerden uzakta temiz hava solumanın ve işe ara vermenin bir yolu. Yeşilliklerle çevrili mimariler, aynı zamanda organik malzemeler, bitkiler, bu yeni akımın olası yorumlarıdır.

Friluftsliv Trendleri

Tasarımcılar için friluftsliv, “evde doğa” ile dış mekanlara kayan iç mekanlarla veya tam tersi ile eş anlamlı hale geldi. Yeni trend sizi açık havayı kucaklamaya davet ediyor. Bitkiler, botanik temalı dekorasyonlar ve yeşil ruhlu mobilyalarla iç mekanları daha davetkar hale getiriyor.

Çevre İle Bağlantılı Evler: Hemen dağların tepesinde, denize bakan veya ormanın kalbinde konumlandırılan evlerdir. Stres atmayı ve kendinizi tekrar bulmayı sağlayacak, sığınaklar ve kulübeler önerir. Sadece trafikten uzak birkaç gün için küçük çözümler değil, sürekli olarak çayırlar ve meralarda yaşamayı tercih eder.

Herkes için Daha Fazla Bitki: Çatı veya balkon bahçesi olan evler, şehirdeki friluftsliv’in başarılı bir örneğidir. Ancak, yenileme tam olmadığında ya da alan daha sınırlı olduğunda, tropik çalılar tercih edilir. Yeşil alan yapıcak yeriniz yoksa, orman ve ağaç içerikli duvar kağıtlarına yönelin

Doğal materyaller: İster Akdeniz aromalı iç mekanlar, ister kırsal kesimde olduğu gibi rustik, evler olsun, doğru friluftsliv eğimi vardır. Ahşap, mantar, pamuk ve keten gibi organik ham maddeler, el yapımı mobilyalarla donatılır.

Friluftsliv Felsefesi

Bir evin nasıl sıcak ve davetkar bir sığınağa dönüştürüleceğini öğreten hygge’den daha belirgindir. Bu yaşam tarzı da Kuzey Avrupa’dan geliyor. İlki evde basit zevklerin tadını çıkarmaya, ikincisi ise sizi açık havada yaşamı kucaklamaya davet ediyor. Sabahları temiz hava solumak gibi küçük şeylerle, sizi doğaya yaklaşmaya teşvik eden tipik bir Norveç konsepti. Sokağa çıkma yasağı, bize yeşil bir yaşamın değerini ve bir açık hava alanının ne kadar değerli olduğunu hatırlattı. Düşünüldüğünde, belki de doğal kabul edilen bir eğilim.

Trend uzmanları, 2022 yılı “birbirimizle, kendimizle ve doğayla bağlantılar kurarak karakterize edilecek” bir yıl diyor. Yani friluftsliv’i kucaklıyoruz, hadi bunu yeni hygge olarak düşünelim. Bu nedenle dış mekanları her zamankinden daha fazla kullanacağımızı ve iç mekanları dışarıya taşımaya çalışacağımızı düşünüyorum. Bu nedenle Norveç yöntemi, bizi dışarıdan ayıran duvarları mecazi olarak yıkmak için bir ilham kaynağı olacaktır. Balkonlar, teraslar ve bahçeler daha davetkar hale getirilecek. Sadece dış mekanlara değil, evin içine girecek doğa ile de, iç içe mekanlara da dikkat edilecektir.

Norveç’ten Gelen Friluftsliv Keyfi

Norveç’ten doğayı eve getiren Friluftsliv felsefesi geliyor. Doğa ve ışık, sadece bu iki kelimeyi yan yana söyleyerek bile büyülü bir şeye sahip olan bir kombinasyon. Her şey evdeki alanın, ne kadar geniş olursa olsun, çok dar görünmeye başladığı, karantina sırasında başlamış gibi görünüyor. Bu dört duvar arasında yaşamak ve orada aşırı derecede uzun süre kalmaya zorlandık.

Bu durum, herkesin ruhunun az ya da çok, o alanı farklı ve daha uyarıcı bir şeye dönüştürme arzusunu serbest bıraktı. İskandinav ülkelerinden, daha doğrusu Norveç’ten doğa, bu yenilik arayışı girişimini desteklemek için geldi. Bu stilde ışık, girdiği evde, temelde açık tonlarda boyanmış duvarlarda yansıyan, kahraman haline gelir. Ahşap ve hasır, saygı ile mobilya ve aksesuarları için büyük kullanım alanı bulur. İç mekanın, dış mekanla bütünleştiğinden emin olmak için, yeşil dışarıdan içeriye getirilir.

Bir Trend Değil, Bir Yaşam Tarzı

Hayır, bu bir yazım hatası değil. Friluftsliv, “açık havada yaşam” anlamına gelen bir İskandinav terimidir. Birçok aktivitenin dışarıya taşındığı ve açık alanların çok daha önemli hale geldiği pandemi sırasında yeniden canlanan bir kavramdır. Norveçliler, soğuk mevsimde bile dışarıda çok zaman geçirme alışkanlığına sahiptir. Kışların uzun ve karanlık geçtiği bir ülkede, sakinleri evden uzakta olmaya bizden çok daha alışıktır.

Bizler, ilk soğuk havalarda, akşamları kanepede geçirmek için hemen eve kapanırız. Friluftsliv geçici bir akım değil, gerçek bir felsefedir. Bu sadece daha ılıman mevsimlerde açık havada spor ve hareketin faydalarından yararlanmakla ilgili değildir. Norveç’liler için gerçek bir tutku ve yaşam tarzıdır. Hava şartları ne olursa olsun doğa ile iç içesiniz. Aslında Friluftsliv, güzel ve güneşli bir günün tadını çıkarmak değil, etrafımızdakilerle bağlantı kurmaktır. Soğuk, yağmur veya karda bile tüm değişikliklerinin ve yönlerinin tadını çıkarmak anlamına gelir.