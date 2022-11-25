KUR KORUMALI MEVDUATTA AZALMA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun açıkladığı verilere göre 11 Kasım’da 1,47 trilyon lira olan kur korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarının büyüklüğü, geçen hafta 9 milyar 491,2 milyon lira azalarak 1,46 trilyon liraya indi.

Kur korumalı mevduatın bütçeye maliyetinde de aşağı yönlü bir seyir izlenmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı bütçe istatistiklerine göre, ekimde KKM’nin bütçeye doğrudan maliyeti 6,7 milyar TL olmuştu. Böylelikle beş ayın en düşük aylık maliyeti ortaya çıkmıştı.