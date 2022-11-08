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KPSS DBHT sınavı ne zaman, saat kaçta?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı için adayların geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS DHBT sınavının başvuruları tamamlanmıştı. Adaylar sınavın içeriği ve ne zaman gerçekleşeceği hakkında araştırmaya devam ediyor. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman? Sınav kaç soru ,kaç dakika, KPSS DHBT nedir? İşte konuya ait tüm merak edilenler …

EĞİTİM
Giriş Tarihi : 08-11-2022 12:50   Güncelleme : 08-11-2022 12:57
KPSS DBHT sınavı ne zaman, saat kaçta?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı için adayların geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS DHBT sınavının başvuruları tamamlanmıştı. Adaylar sınavın içeriği ve ne zaman gerçekleşeceği hakkında araştırmaya devam ediyor. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman? Sınav kaç soru ,kaç dakika, KPSS DHBT nedir? İşte konuya ait tüm merak edilenler …

Kpss DHBT sınavına kısa bir zaman kala başvurularını tamamlayan adaylar sınav gününü beklemeye başladı. Peki, KPSS DHBT nedir, sınav kaç soru ,kaç dakika? KPSS DHBTne zaman? Detaylar haberimizde ...

 

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı, saat 10.15'te başlayacak. Sınavda 40 soru yer alacak ve 60 dakika sürecek

DHBT sınavı Diyanet İşleri Başkanlığında görev almak insanların girmiş olduğu bir sınavdır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

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