KASIM AYINDA OKULLARIN TATİLLERİ NASIL OLACAK ?

Kasım ara tatili ne zaman, ilk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
12 Eylül’de başlayan birinci dönemin ardından gözler, öğrencilerin tatil yapacağı tarihlere çevrildi. Şimdi ise akıllarda; Kasım ara tatili ne zaman, ilk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? soruları var. İşte o soruların yanıtları...
- MEB Kasım 2022 ara tatili ile öğrenciler bu yılın ilk ara tatilini yapmış olacaklar. Ara tatil, kimi öğrenciler ders çalışarak, kimi öğrenciler için de dinlenerek geçireceği 9 günlük tatil imkanı sunuyor.
Son üç yıldır uygulanan ara tatil için tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022-2023 eğitim öğretim yılına ait çalışma takviminde yayımladı.
BUNA GÖRE ,Kasım ara tatili ne zaman, ilk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
Birinci ara tatil yani kasım tatili 14-18 Kasım tarihleri arasında olacak.
Yaz tatili ise 16 Haziran 2023'te başlayacak.