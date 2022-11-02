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KASIM AYINDA OKULLARIN TATİLLERİ NASIL OLACAK ?

KASIM AYINDA OKULLARIN TATİLLERİ HANGİ GÜNLER ?

EĞİTİM
Giriş Tarihi : 02-11-2022 22:41
KASIM AYINDA OKULLARIN TATİLLERİ NASIL OLACAK ?

Kasım ara tatili ne zaman, ilk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

12 Eylül’de başlayan birinci dönemin ardından gözler, öğrencilerin tatil yapacağı tarihlere çevrildi. Şimdi ise akıllarda; Kasım ara tatili ne zaman, ilk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? soruları var. İşte o soruların yanıtları...

  •  MEB Kasım 2022 ara tatili ile öğrenciler bu yılın ilk ara tatilini yapmış olacaklar. Ara tatil, kimi öğrenciler ders çalışarak, kimi öğrenciler için de dinlenerek geçireceği 9 günlük tatil imkanı sunuyor.

           Son üç yıldır uygulanan ara tatil için tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022-2023 eğitim öğretim yılına ait çalışma takviminde yayımladı.

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              Birinci ara tatil yani kasım tatili 14-18 Kasım tarihleri arasında olacak.

              Yaz tatili ise 16 Haziran 2023'te başlayacak.

 

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

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