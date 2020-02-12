İzinsiz İHA uçurana 18 bin 25 TL ceza

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), idari para cezalarını yeniden değerleme oranında artırırken, İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) sisteme kaydedilmemesinin yanı sıra izinsiz uçurulmasıyla ilgili de cezaları belirledi. Buna göre, İHA’sının kaydını yaptırmayana 9 bin 13 TL para cezası verilecek. İzinsiz İHA uçurmanın cezası ise, 1.803 TL ile 18 bin 25 TL arasında değişecek.

SHGM, “2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ”i dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, mevcut idari para cezaları 2019 yılı değerleme oranına göre yüzde 22.58 oranında artırıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte, İHA’lara ilişkin aykırılıklarda uygulanacak para cezaları da belirlendi. Bu araçlarını Genel Müdürlük tarafından oluşturulan kayıt sistemine kaydetmeyenlere verilecek para cezası 9 bin 13 lira olarak tespit edildi.



GERÇEĞE AYKIRI BEYAN



Kayıt sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya veri girişi yapanlara da 18 bin 25 lira idari para cezası uygulanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca belirlenen kurallara aykırı olarak veya mülki idare amirlerince tespit edilen alanlar dışında İHA uçuran kişiler ile genel müdürlüğün İHA’larla ilgili koyduğu kurallara ve bu kapsamda sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara da bin 803 liradan 18 bin 25 TL’ye kadar idari para cezası verilecek.



TELEFON CEZASI 2 BİN 603 TL



Tebliğde ayrıca uçakta kurallara uymayan yolculara verilen cezanın miktarı da yeniden belirlendi. 2 bin 124 TL olan ceza, 2 bin 603 TL’ye yükseltildi. Söz konusu ceza, uyarılmasına rağmen taşınabilir elektronik cihazları çalıştırmaya devam etmek, uyarılmasına rağmen yerine oturmamak, emniyet kemerini bağlamamak, baş üstü dolabını kapatmamak, başka yolcular ile veya kabin ekibi ile tartışmaya devam etmek, kabin ekibinin görevinin yapmasına güç kullanarak engel olmak, kabin ekibine ve diğer yolculara hakaret etmek, sözle tacizde bulunmaya devam etmek, kabin ekibinin verdiği talimatları yerine getirmemek gibi uçuş kurallarının ihlal edilmesini kapsıyor.