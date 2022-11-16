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İyi sürücüye yüzde 50 indirimli, kötü sürücüye yüzde 200 zamlı trafik sigortası

Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, 25 milyon araç sahibini ilgilendiren trafik sigortası yol haritasını açıklıyor. Bugünden sonra dinamik basamak yöntemini uygulayacacaklarını anlatan Eroğlu, "Mevcut 7 basamaklı sistem mevcut sorunları çözmüyor. Bu yüzden 0 çok riskli sürücüler ve 8 çok iyi sürücüler basamağı getiriyoruz. 5 yıl kaza yapmayan sürücüler 8'inci basamağa yüzde 50 indirim. Sıfırınca basamakta bulunanlara yüzde 200 zam gelecek" diye konuştu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi : 16-11-2022 11:33   Güncelleme : 16-11-2022 11:33
İyi sürücüye yüzde 50 indirimli, kötü sürücüye yüzde 200 zamlı trafik sigortası

İyi sürücüye yüzde 50 indirimli, kötü sürücüye yüzde 200 zamlı trafik sigortası

Trafik sigortasını sürdürülebilir olarak çözmek için etkin bir maliyet yönetimi, sürücü davranışları ve etkin tarife yönetimi gerektiğini belirten Eroğlu, "Sorunları çözmenin iki yolu var. Trafikteki tüm basamakları havuza koyup zorunlu hale getirilmesi. Ancak vereceğimiz karar 25 milyon insan ve 17 bin acenteyi ilgilendiriyor. Yapısal çözüm getirmeden cezalarla işin çözüleceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

Sonuç olarak tavan sisteminden serbest tarife sistemine geçişin bir gereklilik olduğunun altını çizen Eroğlu, "2010 yılında serbest tarife geldiğinde 5 yılda riskli sürücüler davranışlarını değiştirerek bu sürücülerin oranı yüzde 36'dan yüzde 15'e düşmüştü.

DİNAMİK BASAMAK YÖNETEMİ

Bugünden sonra dinamik basamak yöntemini uygulayacaklarını anlatan Eroğlu, "Mevcut 7 basamaklı sistem mevcut sorunları çözmüyor. Bu yüzden 0 çok riskli sürücüler ve 8 çok iyi sürücüler basamağı getiriyoruz. 5 yıl kaza yapmayan sürücüler 8'inci basamağa yüzde 50 indirim. Sıfırınca basamakta bulunanlara yüzde 200 zam gelecek.Her basmağı kendi içinde değerlendireceğiz. Bunu yaparken eğer trafik sigortasını yapmayan sigorta şirketine de ciddi yaptırımlar getireceğiz " diye konuştu.

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

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