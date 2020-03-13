DÜNYA
Giriş Tarihi : 13-03-2020 10:22
İtalya corona virüs kabusu yaşıyor:
İtalya corona virüs salgınını kontrol altına alabilmek için deyim yerindeyse büyük bir savaşın içerisine girmiş vaziyette.
BİR GÜNDE 196 ÖLÜM
Ülkede, yeni tip corona virüsten ölenlerin sayısı 196 kişi artarak "bir günde kaydedilen en yüksek ölüm" olarak kayıtlara geçti.
21 Şubat'ta patlak veren covid-19 salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.
Ülkede eczaneler ve gıda mağazaları dışındaki bütün dükkanlar kapatılarak olağanüstü bir adım atıldı.
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma’da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı.
BİR GÜNDE AÇIKLANAN EN YÜKSEK ÖLÜM
Ülkede, mevcut vaka sayısının 10 bin 590'a çıktığını bildiren Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının 12 bin 462 olduğunu kaydetti. Borrelli, ölü sayısının düne göre 196 kişi daha artarak toplam sayının 827'ye yükseldiğini açıkladı.
1028 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü bilgisini paylaşan Borrelli, dün 1004 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının, bugün 41 kişi daha artarak 1045'e çıktığını söyledi.
Bu adım ülkede; tüm halka açık etkinliklerin yasaklanması, sinemaların, spor salonlarının ve eğlence mekanlarının kapatılması, cenaze ve düğünlerin iptal edilmesi ve Serie A oyunları da dahil olmak üzere spor karşılaşmalarının askıya alınmasını sağladı.