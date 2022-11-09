İŞKUR EKİM 2022 RAKAMLARI AÇIKLANDI

İŞKUR verilerine göre, kayıtlı işsiz sayısı ekim ayında aylık bazda 104 bin kişi azalırken, yıllık bazda 55 bin kişi arttı. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,6'sı erkek, yüzde 50,4'ü kadın olurken yüzde 28,6'sı da 15-24 yaş grubunda gençlerden oluştu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aylık istatistik bültenini yayımladı.

2022 Ekim ayında İŞKUR aracılığıyla 79 bin kişi işe yerleşti. İşe yerleşenlerin 49 bin 360'ı erkek, 29 bin 715'i kadın oldu. Ekim ayında işe yerleşen kadın sayısı yüzde 37'de kaldı.

2022 Ocak-Ekim döneminde ise kurumun işe yerleşmesine aracılık ettiği kişi sayısı 1 milyon 101 bin 857 kişi olarak gerçekleşti.

KAYITLI İŞSİZ SAYISI 3 MİLYONU AŞTI

Ekim ayında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı eylül ayına göre yüzde 3,2 azalış göstererek 3 milyon 178 bin 25 kişi olurken, yıllık bazda yüzde 1,8'lik artış gösterdi.

Geçen yıl ekim ayıda 3 milyon 122 bin 944 olan kayıtlı işsiz sayısı bu yıl Ekim ayında 3 milyan 178'e çıktı. Yıllık bazda kayıtlı işsiz sayısı 55 bin kişi arttı.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,6'sı erkek, yüzde 50,4'ü kadın olurken yüzde 28,6'sı da 15-24 yaş grubunda gençlerden oluştu.

EN FAZLA İŞE YERLEŞME SANAYİDE

2022 Ocak-Ekim döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe gerçekleşti.

İmalat alanında mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla; satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi mesleklerinde gerçekleşti.

Kaynak : Karar Gazetesi