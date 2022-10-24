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İngiltere'ye Hint kökenli Başbakan

İngiltere'ye Hint Kökenli Başbakan

DÜNYA
Giriş Tarihi : 24-10-2022 19:53   Güncelleme : 24-10-2022 23:25
İngiltere'ye Hint kökenli Başbakan

Ülkede 20 Ekim’de parti liderliğinden istifa eden Başbakan Liz Truss’ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, liderlik yarışını kazandı.

Sunak’ın rakibi Penny Mordount, Twitter’dan yaptığı açıklamada, liderlik yarışından çekildiğini, Rishi Sunak’ı desteklediğini duyurdu. Mordount, “Şimdi bir sonraki Başbakanımızı seçtik. Bu karar tarihi bir karar ve partimizin çeşitliliğini ve yeteneğini bir kez daha göstermektedir. Rishi Sunak’a tam destek veriyorum.” ifadelerini kullandı.

Partideki liderlik seçimi ve liderin görevden alınması süreçlerini yürüten organı 1922 Komitesi Başkanı Milletvekili Sir Graham Brady, yaptığı açıklamada, Penny Mordount’un liderlik yarışından çekildiğini doğruladı ve tek aday olan Rishi Sunak’ın, İngiltere’nin yeni Başbakanı olduğunu duyurdu.

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: İngiltere Başbakan Hin
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