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İLK EVİM İLK İŞYERİM BAŞVURULARI NE KADAR ?

BAKAN KURUM AÇIKLADI:

EKONOMİ
Giriş Tarihi : 20-11-2022 10:33   Güncelleme : 20-11-2022 12:52
İLK EVİM İLK İŞYERİM BAŞVURULARI NE KADAR ?

        Çevre Şehircilik ve Iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum  Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizde arsa ve iş yerine başvuru sayılarımız da netleşti. 1 milyon 177 bin 56 vatandaşımız arsaya başvurdu. Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977  başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var, dedi.

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: Bakan Kurum konu işyeri ev
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