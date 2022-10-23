Güneş tutulması için geri sayım başladı!
Dünyanın birçok yerinde gözlemlenecek olan güneş tutulması, Türkiye’den de görülebilecek. Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan tutulmanın ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Ayrıca uzmanlar güneş tutulmasının etkilerini de aktardı. İşte güneş tutulmasına dair detaylar…
EĞİTİM
Giriş Tarihi : 23-10-2022 17:00 Güncelleme : 23-10-2022 17:00
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