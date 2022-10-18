Evde bakım maaşları ödeniyor! 18 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım aylığı her ayın 15'i itibarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Engelli, yaşlı ve hasta bireylerin bakımını üstlenenlere her ay düzenli olarak yapılan evde bakım aylığı ödemeleri asgari ücrete yapılan zamla birlikte 2 bin 706 TL'ye yükseltildi. Hak sahipleri "Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 18 Ekim 2022 evde bakım maaşı yatan iller llistesi...

VDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ekim listesi:

1- Tokat 2- Ordu 3- Çanakkale 4- Van 5- Yalova 6- İstanbul 7- Tekirdag 8- Zonguldak 9- Ankara 10- Sivas 11- Edirne 12- Bilecik 13- Denizli 14- Şanlıurfa 15- Manisa 16- Niğde 17- Amasya 18- Bitlis 19- Nevşehir 20- Şırnak 21- Rize 22- Afyonkarahisar 23- Sakarya 24- Gaziantep 25- Bursa 26- Diyarbakır 27- Malatya 28- Kahramanmaraş 29- Kocaeli 30- Karaman 31- Aksaray 32- Uşak 33- Konya 34- Kırıkkale 35- Hatay 36- İzmir 37- Bolu 38- Aydın 39- Osmaniye

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2022

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşti. Asgari ücrete bu yıl yüzde 50,5 oranında bir zam yapılmıştı. Evde bakım parası da bu kapsamda bin 798 TL'den 2 bin 706 TL'ye yükseltildi.

Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması gerekiyor. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3’e değil, 4’e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.