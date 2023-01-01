EURO BANKNOTLAR 21 YAŞINA GİRDİ

AB üyesi 27 ülkenin 19'unun resmi para birimi olarak kullanılan Euro 1999 yılında kaydi olarak yürürlüğe girmişti. Euro, 1 Ocak 2002'de ise banknot ve bozuk para olarak piyasaya sürülmüş ve günlük işlemlerde kullanılmaya başlanmıştı.

Euroyu, Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere 19 AB üyesi ülke kullanıyor. Avrupada toplam yaklaşık 340 milyon kişi Euro kullanıyor.

Avrupa Para Birimi, ekü ve euro olarak da adlandırılan Euronun farklı renk ve boyuta sahip 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 olmak üzere 7 çeşit banknotu bulunuyor.

Ayrıca, 1, 2, 5, 10, 20, 50 sent ile 1 ve 2 Euro metal para olarak kullanılıyor. Ancak

Terörizmin finansmanı ve kara para aklamaya karşı mücadele nedeniyle ECB 2019 yılında 500 Euro'luk banknotların basımının durdurulmasına karar verdi. 500 Euroluk banknotların basımının durmuş olmasına rağmen bu banknotlar halen geçerli. Ancak 500 Euro banknotlar günlük yaşam ve alışverişte kullanılamıyor ve sadece banka hesaplarına yatırılabiliyor ve bankalardan değiştirilebiliyor.