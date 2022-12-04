ESNAF ASGARİ ÜCRET ZAMMINDAN KAYGILI

Esnafı Asgari Ücret Endişesi Sardı

TESK Başkanı Palandöken asgari ücrete makul bir zam yapılmasını isterken yeni zamla birlikte esnafın işlerinin canlanacağını ancak maaş ödemekte zorlanacağını söyledi.

Asgari ücret görüşmeleri esnafta endişeli bir bekleyişe yol açtı. Asgari ücretin seçimin de etkisiyle 8-10 bin lira olabileceği belirtilirken esnafta ‘maaşı nasıl öderiz' kaygısı başlattı.

SÖZCÜ'ye konuşan esnaflar, asgari ücrete seçim nedeniyle yüksek zam yapılması halinde yanlarında bir iki kişi çalıştıran ve zor geçinen berber, bakkal, terzi, manav gibi küçük esnafın sıkıntı yaşayacağını söylediler.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de, makul bir asgari ücret artışı istediklerini belirtirken, yeni zamlı asgari ücretle birlikte esnafın işlerinin canlanacağını ancak maaş ödemekte zorlananların sıkıntısının daha da artacağını söyledi.

SEÇİM KORKUTTU

Asgari ücret tespit komisyonunda temsilcisi bulunmayan esnaf, asgari ücrete yapılacak zamların en çok kendilerini etkileyeceğini söylediler. Başta kira, elektrik ve doğalgaz olmak üzere maliyetlerinin olağanüstü arttığını, buna karşılık maliyetlerin tamamını fiyatlara yansıtamadıklarını ifade eden küçük esnaf, halkın da alım gücünün düşmesi nedeniyle işlerin yavaşladığını söylediler.

SÖZCÜ'ye konuşan bir esnaf, “Enflasyon ve fiyatların yükselmesiyle ciromuz görünürde arttı, ancak maliyetler daha fazla arttığı için kazancımız azaldı. Geçen yılın başında asgari ücret 4 bin 250 lira olunca biz elemanımızın maaşını 5 bin lira yapmıştık. 5 bin 500 lira olunca 6 bin liraya yükselttik. Seçim düşünülerek 8 bin hatta 10 bin lira olursa biz ne yapacağız, o maaşları nasıl ödeyeceğiz?” dedi.

MAKUL BİR ZAM İSTİYORUZ

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yeni asgari ücret zammının esnaf açısından bir yandan olumlu diğer yandan olumsuz etki yapacağını, maaş ödemekte zorluk çeken esnafın sıkıntılarının daha da artacağını söyledi. Asgari ücrete makul bir zam istediklerini belirten Palandöken, esnafın ödediği maaş üzerindeki prim yükünün hafifletilmesi talebinde bulundu. Palandöken, “Asgari ücretin belirlenmesinde söz hakkımız yok. Dışarıdan izliyoruz. Herhalde esnafın durumu da düşünülerek bir zam yapılacaktır” dedi.