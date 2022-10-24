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EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA DESTEK

Eşi Vefat eden Kadınara Destek

EKONOMİ
Giriş Tarihi : 24-10-2022 20:02   Güncelleme : 24-10-2022 23:30
EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği sağlanacağını duyurdu. Bu destekten, eşi vefat etmiş ve 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu bulunan kadınlar faydalanabilecek. Ayrıca bu kişilerin konutların yapıldığı ilde ikamet ediyor olması ve Bakanlığın Sosyal Konut Projesi de dâhil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek almamış olmak şartlarını taşımaları gerekecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yönelik yeni bir desteği hayata geçireceklerini belirtti. Yanık, "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2 bin 23 adet konut temini sağlayacağız. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz" dedi. Bakan Yanık, konut projesinin kapsamına ilişkin açıklamalarda bulunarak, söz konusu destekten eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip olan sosyal yardım faydalanıcısı kadınların yararlanabileceğini belirtti.

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: vefat kadınlar maaş ücret
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