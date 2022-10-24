EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği sağlanacağını duyurdu. Bu destekten, eşi vefat etmiş ve 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu bulunan kadınlar faydalanabilecek. Ayrıca bu kişilerin konutların yapıldığı ilde ikamet ediyor olması ve Bakanlığın Sosyal Konut Projesi de dâhil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek almamış olmak şartlarını taşımaları gerekecek.