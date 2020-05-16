EKONOMİ
Giriş Tarihi : 16-05-2020 15:04

Elektrik Faturaları ne durumda

Elektrik Faturaları

Elektrik Faturaları ne durumda

 

 

 

            Sözcü Gazetesinden  Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın  Elektrik  kullanımlarına ve uygulamalarına yönelik soru önergesini yanıtladı.

           Bakan, Türkiye’de elektrik abonelerine her dönem 59 milyon 238 bin 582 adet fatura gönderildiğini ve 2020 Şubat aynı sonu itibarıyla bunlardan yüzde 1.52’sinin faturaları ödeyemediği için elektriklerinin kesildiğini açıkladı.

            Borcundan dolayı icraya verilenlerin de yüzde 0.2 olduğunu belirtti. Önerge sahibi Yavuzyılmaz “Tarımsal sulama nedeniyle çiftçinin 2 milyar lira elektrik borcu bu hesaba dahil değil” dedi.

           Bu durumda yani :

           salgını süresince 900 bin hanenin borcundan dolayı elektriği kesildiği, 118 bin hanenin ise borçlarından ötürü icralık,  dağıtım şirketleri,  döneminde de fatura ödemelerini ertelemedi ve çok sayıda vatandaşın elektriği kesildi.

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