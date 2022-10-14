EKİM AYI ALTININ AKİBETİNİ BELİRLERMİ

ALTIN FİYATLARI Altın fiyatlarında enflasyon dalgalanması

Altın fiyatları dünkü ABD enflasyonu verisinin ardından dalgalandı. Sert düşen altın sonrasında kayıplarını telafi etse de değerli metal haftayı ekside kapatmaya hazırlanıyor.

Beklentinin üstünde gelen ABD enflasyon rakamlarıyla 1642 dolar seviyesine kadar gerileyen değerli metal son iki haftanın en düşük seviyesini test etmiş oldu. Ancak daha sonra, doları zayıflatan daha genel bir risk rallisini takiben altın da yükselişe geçti.

Altın düşük seviyeden gelen alımlarla gün içi kayıplarının büyük kısmını silmeyi başardı ve 1670 dolar seviyelerine geri döndü. Enflasyon verilerinin ardından Fed’in agresif faiz artırımlarının devam edeceği endişeleri güçlendi.

Dolar, ABD TÜFE’nin agresif faiz artırımlarının devam edeceğine işaret etmesiyle dün dalgalı geçen seansın ardından bugün yatay seyretti. Dolardaki güçlü seyir altın fiyatlarını baskılayan en önemli unsur olarak görülüyor.

Altın fiyatları dün açıklanan ABD enflasyonu verisiyle gerilerken sonrasında dolar ve ABD tahvil getirilerindeki hafif düşüşle birlikte artıya geçerek kayıplarını telafi etti. Ancak değerli metal ABD Merkez Bankası’nın (Fed) büyük ölçekli bir faiz artırımına daha gideceği beklentisiyle haftalık kayıp vermeye hazırlanıyor.

ABD’de dün açıklanan verilere göre tüketici fiyatları eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde arttı. Çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 6,6 ile 1982’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.