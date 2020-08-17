DÜNYA
Giriş Tarihi : 17-08-2020 10:29   Güncelleme : 17-08-2020 20:28

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA

KORONAVİRÜS

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA

Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can Kayıpları şu şekildedir :

                GÜNLÜK               TOPLAM                TOPLAM

                CAN KAYBI        CAN KAYBI           VAK'A SAYISI

Dünya                                773.789        21.613.117

 ABD                513            173.043          5.413..200

Brezilya            620           107.812          3.340.160

Hindistan         941               54.673         2.847.660

Meksika           635               56.767            522.162

İngiltere            48                44.868            312.350.

 İtalya               12                35.396             253.215

  İspanya           6                 28.617             286.900     

  Fransa           12                30.409              262.965  

  Almanya           21               9.235              225.007

  İran                142               19.638             343.203

  Rusya              79            14.931                920.719

 Yunanistan                            206                   7.075

  Belçika              73             9.939                 78.323

 Hollanda                              6.194                 64.468

 Irak                     68             5.860              176.631

  Afrika                                23.912           1.100.065

 Suudi                  44             3.348          

   Çin                                     4.703                 89.575

   Mısır                  40            5.160  

   İsrail                                   500                  71.268

   Katar                                  193                 115.080

ETİKETLER: koronavirüs istatistikler
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK3469
  • 2Trabzonspor3465
  • 3Beşiktaş3462
  • 4Sivasspor3460
  • 5Alanyaspor3457
  • 6Galatasaray3456
  • 7Fenerbahçe3453
  • 8Gaziantep FK3446
  • 9Antalyaspor3445
  • 10Kasımpaşa3443
  • 11Göztepe3442
  • 12Gençlerbirliği3436
  • 13Konyaspor3436
  • 14Denizlispor3435
  • 15Çaykur Rizespor3435
  • 16Yeni Malatyaspor3432
  • 17Kayserispor3432
  • 18MKE Ankaragücü3432
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
İşleriniz Nasıl Gidiyor ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
DEPREM SİGORTALARI YENİDEN ÖNEM KAZANIYOR.
DEPREM SİGORTALARI YENİDEN ÖNEM KAZANIYOR.
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA