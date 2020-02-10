EKONOMİ
Giriş Tarihi : 10-02-2020 11:10   Güncelleme : 10-02-2020 11:15

Bankaların aldığı ücret ve komisyonlara standart getirildi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetler vardı. Merkez Bankası ve BDDK, buna standart getirdi." dedi.

Bankaların aldığı ücret ve komisyonlara standart getirildi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, bankaların aldığı ücret ve komisyonlara sınırlandırma getiren düzenlemeleri değerlendirdi.

Bankaların aldıkları ücret ve komisyonlar yeniden düzenlendi

Gittiği her yerde vatandaşlar ve iş dünyasının, bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetlerde bulunduğuna işaret eden Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin (FİKKO) gündemine aldığı konuyla ilgili Merkez Bankası ve BDDK'nin ücret ve komisyonlara standartlar getirdiğini aktardı.

Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyon sayısının 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketiciler için ise 20'den 16'ya indirilerek önemli sınırlamalar getirildiğine dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu sayede vatandaşlarımızın ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandı. EFT ücretlerine hem ticari hem de finansal tüketiciler için üst sınır getirildi. 6 ila 850 lira arasında değişen EFT ücretleri 1 ila 100 lira arasında sınırlandırıldı. Her kalemde ücretler 3'te 1 ila 6'da 1 oranlarında düşürüldü. Komisyon, ücret ve masraflarla ilgili yapılan bu önemli düzenlemelerin vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Attığımız her adımda vatandaşlarımızın hukukunu korumaya, maliyetlerini düşürmeye öncelik vermeye devam edeceğiz."

 

ETİKETLER: berat albayrak hazine ve maliye bakanlığı merkez bankası bddk
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