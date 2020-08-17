DÜNYA
Giriş Tarihi : 17-08-2020 07:23   Güncelleme : 17-08-2020 07:50

Avrupa Birliğinden Türkiye'ye Turist ve Ziyaretçi Vizesine Süresiz Yasaklama

A.B

Avrupa Birliğinden Türkiye'ye Turist ve Ziyaretçi Vizesine Süresiz Yasaklama

            Avrupa Birliği (AB), Türkiye vatandaşlarına Avrupa turist vizesi ya da ziyaretçi vizesini süresiz durdurduğunu açıkladı. 

Kaynak : Yurt Gazetesi

 

ETİKETLER: Avrupa Birliği yasaklama
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