ALMANYADA ENFLASYON ARTIŞTA
Almanya'da enflasyonda yükseliş sürüyor.
EKONOMİ
Giriş Tarihi : 28-10-2022 22:03
ADMİN KULLANICI
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