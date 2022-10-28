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ALMANYADA ENFLASYON ARTIŞTA

Almanya'da enflasyonda yükseliş sürüyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi : 28-10-2022 22:03
ALMANYADA ENFLASYON ARTIŞTA
ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: Enflasyon
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