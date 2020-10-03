EKONOMİ
Giriş Tarihi : 03-10-2020 16:16 Güncelleme : 03-10-2020 16:50
ABONELİK İPTALLERİ KOLAYLAŞIYOR
ABONELİK İPTALLERİ KOLAYLAŞIYOR
Aboneler için çileye dönen internet, telefon, uydu ve televizyon gibi aboneliklerin iptali artık çile olmaktan çıkıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTİK) tarafından Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, abonelik iptalleri artık e-devlet üzerinden yapılabilecek.
DHA’da yer alan habere göre, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjdeli haber BTİK’dan geldi. Televizyon, internet, telefon gibi abonelik sözleşmelerinin iptali için istenen faks, imzalı dilekçe ve kimlik ibrazı dönemi artık sona eriyor. Adeta vatandaşların çilesi haline gelen sözleşme feshi, BTİK tarafından çalışmaların tamamlanmasıyla e-devlet üzerinden yapılması mümkün olacak.
“ESKİDEN EN BÜYÜK BAŞARI DONDURMAKTI”
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilerin abonelik sözleşmelerini fesih etmek için büyük uğraşlar verdiğini ifade ederek, “Hepimiz bir yerlere aboneyiz. Özellikle cep telefonu ve internet aboneliği çok yaygınlaştı. Burada en büyük sorun şu; abone olmak çok kolay ama abonelikten çıkmak prangalardan kurtulmaktan daha zor. Tüketici çırpınıyor. Operatörler de ‘bizim şurada bayimiz var gidip ıslak imzalı, kimlik ibrazlı fesih dilekçesi vereceksin ondan sonra biz değerlendireceğiz’ diyorlar. Eskiden abonelikten çıkmak isteyen tüketicinin en büyük başarısı dondurmak oluyordu. Bir süre sonra da sürpriz faturalarla karşı karşıya kalıyordu” dedi.
Aydın Ağaoğlu, milyonlarca vatandaşın bu uygulama sebebiyle mağdur olduğunu belirterek, “Yakın zamanda 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma yasağı vardı. 69 yaşındaki aboneye bayiye gidip kimlik ibrazlı, ıslak imzalı dilekçe koşulları sunuyorlardı. Ayrıca faks talep ediyorlardı. Evde faks ne arar? Tarihe karıştı artık. Dilekçe yaz, imza at, onu tarat, faksla uzun uzun işlemler.
Bunları yapamayacak olan milyonlarca abone çile çekiyordu. Şimdi e-devlet üzerinden abonelik fesih bildiriminde bulunacak. 24 saat içinde de operatör, fesih bildirimini aldığını karşı tarafa bildirecek ve 48 saat içinde hizmet sonlandırılacak. Hizmet sonlandırılmaz, abone kullanmaya devam ederse de firma fatura yansıtamayacak” diye konuştu.
“160 MİLYON ABONEYİ İLGİLENDİREN HABER”
Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;
“Mevzuata göre, abonelik tesisini sağlayan yöntemden daha ağır bir yöntemle fesih yapılamaz. Bazen güvenlikten bahsediyorlar. İşlerine geldiği zaman o kadar çok güzel sorguluyorlar ancak abone tarafından fesih talebi geldiği zaman halk deyimiyle, yokuşa sürüyorlar. Artık abonelik çilesi son buluyor. Bugün Türkiye’de 160 milyon abonelik var. 83 milyon cep telefonu aboneliği, 60 milyon internet aboneliği var. Uydu televizyon ve sabit telefon aboneliğini eklediğiniz zaman 160 milyonun üzerindeki abonelere 'gözünüz aydın' diyorum. Artık abonelik feshetmek, prangalardan kurtulmak gibi zor olmayacak.
“VATANDAŞIN GÖNLÜ RAHAT EDER”
Vatandaşlar ise aboneliği başlatırken tüm işlemlerin hızlı bir şekilde yapıldığını ancak söz konusu abonelik iptali olduğu zaman her türlü zorlukla karşılaştıklarını belirtiyor. Vatandaşlardan İbrahim Saki, “Bir aboneliği iptal ederken çok zorlanıyoruz. Alırken çok kolay, imkanlar çok rahat ama biz iptal edeceğimiz zaman çok zorlaşıyor. ‘Sözleşmeniz var, sözleşme için ücret ödemeniz gerekiyor’ diyorlar. Bu iptal durumlarında sıkıntı yaşıyoruz. Devlet de bu işe el atarsa harika olur. Vatandaşın gönlü rahat eder” dedi.
“KAPANMASI İÇİN BAYİYE GİTMEK GEREKİYORDU”
Volkan Aktaş da “Telefonda kapatma menüsü var oradan talepte bulunuyoruz tamam diyorlar ama tamamen kapanması için bayiye gitmeniz gerekiyor, diyorlar. Bayiye gidince de dilekçe istiyorlar. Sürekli zorlaştırıyorlar. En sonunda iptal etmekten vazgeçtim. E-devlet üzerinden olursa harika olur. Sürekli kullanıyoruz da zaten uygulama cep telefonumuzda yüklü” diye konuştu.
Kaynak : Yeniçağ