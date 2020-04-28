Arap Birliği Yemen'deki Güney Geçiş Konseyinin 'özerklik' ilanını reddetti

Arap Birliği, Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyinin (GGK) ülkenin güneyinde özerklik ilan etmesini reddetti ve taraflara "Riyad Anlaşması'nı uygulamaları" çağrısında bulundu.

İstanbul

Arap Birliği, Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyinin (GGK) ülkenin güneyinde özerklik ilan etmesini reddetti ve taraflara "Riyad Anlaşması'nı uygulamaları" çağrısında bulundu.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, GGK'nin Yemen'in güneyinde özerklik ilan etmesinin reddedildiği belirtildi.

Yemen'in toprak bütünlüğünün ülkenin içinde bulunduğu krizin temel taşlarından biri olduğu ifade edilen açıklamada, taraflara ülkenin güneyindeki sorunların çözümü konusunda yol haritası sunan Riyad Anlaşmasına bağlı kalmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca Yemenli taraflara yeni cepheler açmak yerine Husilerle olan temel krizi çözmeleri çağrısında bulunuldu.

Güney Geçiş Konseyinin "özerklik" ilanı

GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde "özerklik" ilan ettiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin açıkladığı özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.

Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşmasından tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.

Riyad Anlaşması

GGK'ye bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı.

Atılan imzalara rağmen, özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.

Yemen hükümeti ile GGK arasında Riyad Anlaşmasının uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeni bir anlaşma daha imzalanmıştı.

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