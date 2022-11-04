23 tonluk roket parçası Dünya'da nereye düştü?

Çin'den 31 Ekim'de fırlatılan ve uzay istasyonunun oluşturulması için son modül olan Mengtian laboratuvar modülünü taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y4 taşıyıcı roketinin 23 ton ağırlığındaki gövdesinin bugün Dünya'ya düşmesi bekleniyordu.

ABD DÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI

ABD Uzay Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'ndan 31 Ekim'de fırlatılan 23 ton ağırlığındaki Long March 5B roketinin Dünya'ya düştüğü belirtildi. TSİ 13.01'de atmosfere girdiği ifade edilen roketin Pasifik Okyanusu'na düştüğü aktarıldı. Çin makamlarından ise henüz açıklama gelmedi.

TUA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından söz konusu roketin durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ve Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi (CMS) ile iletişimimiz kapsamında, 4 Kasım 2022 saat 18.08 (Pekin saatine göre) sularında Long March 5B taşıyıcı roketinin enkazı okyanus alanında 101,9 derece batı boylamı ve 9,9 derece kuzey enlemi civarında (Pasifik Okyanusu) bulunmaktadır. Yeniden giriş sırasında araç üzerinde yer alan cihazların çoğunun imha edildiği doğrulanmıştır."

İSPANYA'DA HAVA SAHASI KAPATILDI

Çin'in kontrolden çıkan ve sonrasında Pasifik Okyanusu'na düşen roketinden dolayı İspanya'nın hava sahasını kısmi olarak yaklaşık 1 saat kapattığı bildirildi.

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna laboratuvar modülünü taşıyan Long March 5B roketinin kontrolden çıkması üzerine, İspanya'nın kuzeyindeki Aragon ve Navarra ile doğusundaki Katalonya ile Balear Adaları'nda hava sahaları 08.38 ve 09.38 saatleri arasında kapatıldı.

Hava sahasının kısmi olarak kapatılması kararının Ulusal Güvenlik Departmanınca alındığı belirtildi.

Katalonya, Balear Adaları, Aragon ve Navarra'daki havaalanlarında uçakların iniş ve kalkışının yaklaşık 1 saat süreyle durdurulması İspanya'da sosyal medyada alay konusu oldu.

NE ZAMAN VE NEREYE DÜŞECEĞİ BELİRSİZDİ

Space.com roket gövdesinin çoğu Cuma günü düştüğünde atmosferde yanacak olsa da, daha sağlam parçaların bazıları düşeceğini öngörmüştü.

The Aerospace Corporation konuya ilişkin "Genel olarak büyük bir nesnenin kütlesinin %20-40'ının yere ulaşması beklenir ancak kesin oran nesnenin tasarımına bağlıdır. Bu durumda 5.5 ila 9.9 ton arası bir şey bekliyoruz" diye konuşmuştu.

OKYANUSA DÜŞMESİ MUHTEMEL

The Aerospace Corporation, parçanın tahmini olarak Türkiye saati ile 11.20 - 15.20 arasında düşmesini beklediğini açıklamıştı. Denizler, Dünya yüzeyinin yaklaşık %70'ini kapladığından, ihtimaller bu tür enkazın muhtemelen okyanusa düşeceğini gösteriyordu. Tahminler de Pasifik Okyanusu'nun güneyine işaret ediyordu.

Temmuz ayında yapılan fırlatmadan sonra da Çin roketi, atmosfere girdikten sonra parçalanmış ve kalan kısım Hint Okyanusu'na düşmüş, herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemişti.