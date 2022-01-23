23 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 23 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 392 bin 281 testten 65 bin 503’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 185 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 75 bin 422 olarak açıklandı.

185 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 65 BİN 503 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 23 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 392 bin 281 testten 65 bin 503’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 185 kişi daha hayatını kaybetti....