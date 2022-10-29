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2035'DEN İTİBAREN DİZEL VE BENZİNLİ ARAÇ SATIŞLARI YASAKLANIYOR

BENZİN, MAZOT, YASAKLAMA

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi : 29-10-2022 22:00   Güncelleme : 29-10-2022 22:07
2035'DEN İTİBAREN DİZEL VE BENZİNLİ ARAÇ SATIŞLARI YASAKLANIYOR

                    Otomobiller 2035 Yılından Sonra Sıfır Emisyon Olması Karara Bağlandı
                    Buna göre, AB’ne üye ülkelerde 2035 yılından sonra satılacak yeni tüm otomobiller ile hafif ticari araçlar sıfır emisyonlu olması gerekecek.

                    Otomobil üreticisi firmalar yeni üretecekleri araçların 2035 yılına kadar karbon emisyon oranlarını % 100 azaltacaklar.

                    Bu duruma göre, AB’ne üye ülkelerde 2035 yılından itibaren dizel ve benzinli araçların satışları yapılamayacak.

                    2030 yılında emisyon düşürme hedefi olarak otomobillerde % 50, Kamyonetlerde ise % 45 olması planlanmaktadır.

 
 

 

 

 
ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: Benzin mazot yasaklama
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