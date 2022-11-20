5G ALTYAPI ÇALIŞMALARI NE DURUMDA, NELER GETİRECEK ?

Mikrolink’in Türkiye Genel Müdürü Taşkın Öktem, 5G ile sağlık sektöründen üretime eğlenceden tarıma kadar pek çok sektörde dönüşüm yaşanacağını söyleyerek yeni döneme ilişkin bilgi verdi. Öktem, “5G özelliğinin kullanılabildiği tıbbi ve giyilebilir cihazlar sayesinde sürekli kontrol altında tutulması gereken hastaların anlık sağlık kontrolü yapılabilecek, erken uyarı sistemleriyle olası risklere karşı önlem alınabilecek. Ayrıca 5G’nin daha düşük gecikme ve daha yüksek hızı sayesinde doktora ulaşmak kolaylaşacak, uzaktan ameliyatlar yapılabilecek. Tarımda 5G’nin etkisi, cihaz haberleşme kapasitesi gibi özelliklerle hissedilecek ve ilaçlama, gübreleme, ekim, hasat planlaması, mahsul üretim optimizasyonu için kullanılabilecek. Endüstride makine bağlantıları daha fazla olacak ve sanal gerçeklikle üretimde verimlilik ve güvenlik artacak. Yani kısacası 5G evlerden iş yerlerine, büyük şehirlerden en küçük köylere kadar her yaşam tarzı ve her coğrafyada etkili olacak. Yaşamı iyileştirecek” diye, konuştu.

ADMİN KULLANICI