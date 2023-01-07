e-DEVLET Hizmetleri genişliyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda sunmaya başladıkları bütünleşik hizmetlerin büyük beğeni kazndığını, bu kapsamda ilk olarak "Araçlarım" hizmetini uygulamaya aldıklarını, daha sonra da "İkametgahım", "Çalışma Hayatım", "Hac ve Umre İşlemleri" hizmetlerinin kullanılmaya başlandığını anlattı.

"Araçlarım" adı altında Haziran 2020'de devreye alınan hizmetle e-Devlet Kapısı'nda bütünleşik hizmet olgusuna ulaşıldığını belirten Koç, şu bilgiyi verdi:

"Araçlarım bütünleşik hizmetiyle araçlarla ilgili birçok farklı kurum ve hizmet başlıkları altından ulaşılabilen bilgilere tek bir hizmet üzerinden erişim imkanı sağlanmıştır. Araçlarım bütünleşik hizmetiyle gerçek ve tüzel kişiler araçlarıyla ilgili vergilerini ödeyebilmekte, otoyol geçiş ve araç muayene bilgilerini görüntüleyebilmelerinin yanı sıra araç muayenesi için randevu oluşturabilmekte, trafik cezası olup olmadığının kontrolüyle birlikte otoparka çekilmiş araç bilgilerine ulaşabilmekte ve ayrıca aracın sigorta ve kasko bilgilerini görüntüleyebilmektedir."

Adres ve aile hekimliği değişikliği

Adrese bağlı hizmetlerin bütünleştirilerek Mart 2021'de "İkametgahım" hizmetinin sunulduğuna işaret eden Koç, bu sayede vatandaşların ikamet adreslerinin bulunduğu yere ilişkin tüm bilgilere tek bir hizmet başlığı altında ulaşabildiğini ve buradan işlem yapabildiğini söyledi.

"İkametgahım" hizmeti üzerinden vatandaşların adres ve aile hekimi değişikliği veya öğrenci nakil bildirimlerini yapabildiğini anlatan Koç, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar, 'İkametgahım' hizmetiyle bulunduğu ilin hava kalitesi ve hava durumu tahminlerini görüntüleyebilmekte, nöbetçi eczane bilgileri üzerinden iletişim bilgilerine ulaşabilmekte ve eczaneleri harita üzerinden de görüntüleyebilmekte, elektrik, su ve doğal gaz abonelik işlemlerini yapabilmekte, Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden talep ve şikayetlerini doğrudan muhtarlara iletilebilmekte, seçmen kayıt bilgilerine ulaşabilmekte, acil durum toplanma alanlarını sorgulayabilmekte, halk kütüphanelerinin iletişim bilgileriyle toplum destekli mahalle polisi bilgilerini görüntüleyebilmekte, aynı adreste ikamet eden kişileri sorgulayabilmekte, aydınlatma şikayet başvurularını ve takiplerini yapabilmekte, bina enerji kimlik bilgileriyle bulunduğu yerin baz istasyon ölçüm bilgilerini görüntüleyebilmektedir. Ayrıca bulunduğu yerdeki yerel yönetim kuruluşlarınca sunulan hizmetlere de tek bir hizmet başlığı üzerinden ulaşılabilmektedir."

"Çalışma Hayatım" uygulaması

Koç, Eylül 2021'de açılan "Çalışma Hayatım" hizmetiyle vatandaşların, iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, eğitim ve mesleki yeterlilik gibi tüm iş ve işlemlere tek bir hizmet noktasından ulaşabildiğini, ayrıca sigorta tescil tarihi üzerinden emeklilik yaşı, sigortalılık süresi, prim gün sayısı bilgileri ile bireysel emeklilikle ilgili bilgileri görebildiğini ifade etti.

"Çalışma Hayatım" hizmetinde vatandaşların sağlık güvencesi hak sahipliğini sorgulayabildiğine işaret eden Koç, "Vatandaşlar, buradan tedavi ve reçete bilgileriyle ilaç kullanım sürelerini de görüntüleyebilmekte, aynı zamanda optik cam, çerçeve, diş protez hakkı ve medikal malzeme gibi bilgilerine erişip, istirahat raporlarını da görebilmektedir" dedi.

Askerlikle ilgili bütün işler yapılacak:

Koç, üzerinde çalıştıkları diğer bir bütünleşik hizmetin "Askerliğim" olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"'Askerliğim' bütünleşik hizmeti bu yılın ilk çeyreğinde e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Askerliğim bütünleşik hizmetinin kullanıma açılmasıyla henüz askerlik çağı yeni gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital olarak yapılabilecek. Bu kapsamda, 'askerlik çağı', 'yoklama', 'celp ve sevk', 'muvazzaflık', 'yedeklik' dönemlerini içeren işlemlere 'Askerliğim' hizmeti başlığı altından zahmetsizce erişilebilecek." (AA)