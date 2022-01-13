13.01.2022 KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 13 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 410 bin 116 testten 75 bin 564’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 153 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 51 bin 675 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 153 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 75 BİN 564 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 13 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 410 bin 116 testten 75 bin 564’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 153 kişi daha hayatını kaybetti....