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YUNANİSTAN'DAN 29 EKİM KUTLAMASI

Yunanistandan kutlama

SİYASET
Giriş Tarihi : 29-10-2022 20:25
YUNANİSTAN'DAN 29 EKİM KUTLAMASI

          Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

          Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye halkını ve hükümetini, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

ETİKETLER: Yunanistan Bayram Kutlama
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