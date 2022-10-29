YUNANİSTAN'DAN 29 EKİM KUTLAMASI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye halkını ve hükümetini, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye halkını ve hükümetini, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.
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Kadın cinayetlerine bir yenisi İzmir'de eklendi. İzmir'in Bornova ilçeside Ayakkabı nakış atölyesi sahibi Hülya Şellavcı Y. işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin cinayet şüphelisi olar