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EYT'de çalışmalar tamamlandı, gözler Beştepe'ye çevrildi

EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamayla düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması ve onayının alınmasının ardından Meclis'e geleceğini söyledi.

SİYASET
Giriş Tarihi : 27-10-2022 17:38   Güncelleme : 27-10-2022 17:38
EYT'de çalışmalar tamamlandı, gözler Beştepe'ye çevrildi

EYT düzenlemsi Meclis yolunda... 8 Eylül 1999'da çıkan yasa sonrası emekli olmak için getirilen yaş şartına takılanlar EYT düzenlemesinin ne zaman çıkacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre çalışmalar tamamlandı. Çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup onay aldıktan sonra Meclis'e glecek. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI 

EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmalar hakkında Bilgin şunları söyledi:

"EYT için kapsamlı bir çalışma yaptık, aralık ayının başında tamamlanmış olacak."

Çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmasının ardından TBMM'ye geleceğini vurgulayan Bakan Bilgin, ""Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz."

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin'in açıklamalarına bakıldığında EYT ile ilgili düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını aldıktan sonra TBMM'ye gelecek. Düzenleme Meclis'e geldiğinde ise AK Parti ve MHP milletvekili sayısının yasa onay sayısı olan 300'ün üzerinde olması gözönünde bulundurulduğunda görüşmelerin ardından düzenlemenin onaylanması bekleniyor. Her ne kadar Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etse de EYT düzenlemesinin daha önce Meclis'e gelmesi de olasıklıklar arasında yer alıyor. 

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

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