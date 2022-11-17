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Uyuşturucuyu valizin demir çubuklarına gizlediler

İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun valizi, dedektör köpeklerinin aşırı tepki vermesi üzerine x-ray taramasına tabi tutuldu. Valizin demir çubuklarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 17-11-2022 13:45   Güncelleme : 17-11-2022 13:45
Uyuşturucuyu valizin demir çubuklarına gizlediler

Uyuşturucuyu valizin demir çubuklarına gizlediler

İstanbul Havalimanı'nda yolcuya ait valizin demir çubuklarına gizlenmiş şekilde 980 gram uyuşturucu ele geçirildi. Valizin sahibi gözaltına alındı.

https://www.haberturk.com/video/haber/izle/uyusturucuyu-valizin-demir-cubuklarina-gizlediler/787090

 

Ticaret Bakanlığı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü´ne bağlı NARKOKİM ekipleri tarafından Cancun (Meksika)-İstanbul ve sonrasında Kopenhag´a devam edecek olan uçağa yönelik risk analizi kapsamında aramalarda bulundu. Aramalarda narkotik dedektör köpeklerinin aşırı tepki vermesi üzerine şüpheli görülen valiz x-ray taramasına tabi tutuldu. Şüpheli yoğunluk tespit edilen valiz tekrar banda konularak bagaj alım kısmına yönlendirildi.

 

 

 

Eşzamanlı olarak şüphelinin bilgisi, transit aktarma merkezinde hazır bekleyen ekiplere bildirildi. Şüpheli bagaj alım kısmında Gümrük Muhafaza ekiplerince, valizi alırken yakalandı. Şüphelinin üst ve eşya araması sonucunda valizlerinin çekçek demirlerinin içine gizlenmiş şekilde 980 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturmaya Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ediliyor

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

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