Kahramankazan Saraykent Sanayi Bölgesinde bulunan firmamız için;
- İş ahlakına uygun sürekli olarak çalışacak ve uzun vade çalışmayı düşünen
- Motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi
- İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun çalışabilecek,
- İş takibi konusunda titiz, dinamik , detaylara önem veren,
- Tercihen Sincansk, Keçiören ve Eryaman bölgesinde oturan “Gaz Altı kaynakçısı” olarak çalışacak takım arkadaşı arıyoruz.
- Yan haklar : +yemek +s +servis
0312.395 09 47
İLAN SORUMLUSU