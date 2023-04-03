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Kahramankazan Saraykent Sanayi Bölgesinde bulunan firmamız için

Kahramankazan Saraykent Sanayi Bölgesinde bulunan firmamız için

ELEMAN ARAYANLAR
Giriş Tarihi : 03-04-2023 13:35   Güncelleme : 03-04-2023 13:35
Kahramankazan Saraykent Sanayi Bölgesinde bulunan firmamız için

Kahramankazan Saraykent Sanayi Bölgesinde bulunan firmamız için;

 

  • İş ahlakına uygun sürekli olarak çalışacak ve uzun vade çalışmayı düşünen
  • Motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun çalışabilecek,
  • İş takibi konusunda titiz, dinamik , detaylara önem veren,
  • Tercihen Sincansk, Keçiören ve Eryaman bölgesinde oturan “Gaz Altı kaynakçısı” olarak çalışacak takım arkadaşı arıyoruz.
  • Yan haklar : +yemek +s +servis

0312.395 09 47

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