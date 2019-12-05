Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmalarında dördüncü güne girildi

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları dördüncü günde sürüyor.

Çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ekiplerinden oluşan 259 kişi katılıyor.

Bölgede 79 saattir devam eden çalışmalarda Mert Alpaslan ve Efe Sarp'a ait herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmadı.

Uludağ'da etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle gece çalışmalara zaman zaman ara verildi. Günün ilk ışıklarında yağışın etkisini yitirdiği, kar kalınlığının ise 20 santimetreyi geçtiği görüldü.

Hava koşullarının elverişli olması halinde aramalara Jandarma İnsansız Keşif Uçağı (JİKU) ve iki helikopterle destek sağlanacak.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.