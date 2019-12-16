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Giriş Tarihi : 16-12-2019 09:42

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜBİTAK personel alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 52 personel alacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜBİTAK personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatına 3 sürekli işçi alacak. 

İşçilerden 2'sinin engelli, birinin de eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanmış olması şartı aranacak.

İşe alım şartlarını içeren ilan, 16-20 Aralık tarihlerinde Türkiye İş Kurumu, mülga Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlığın internet sitesinden yayımlanacak.

Adaylar, bugünden itibaren Türkiye İş Kurumuna müracaat edebilecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) da İdari Hizmetler Daire Başkanlığına 2 uzman yardımcısı alacak.

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 1 teknik ve destek personeli (mühendis), 3 Ar-Ge teknisyeni ve 29 usta alımı yapılacak.

Kurum, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesinde çalıştırmak için de 2 şoför, 4 memur, 9 teknisyen ve 2 koruma memuru alacak.

İdari Hizmetler Daire Başkanlığı ve SAGE için başvurular https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi için yapılacak müracaatlar da https://esube.iskur.gov.tr adresinden gerçekleştirilebilecek.

ETİKETLER: personel alımı tübitak ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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