DÜNYA
Giriş Tarihi : 16-12-2019 10:35

Türkiye'den KKTC'ye ilk İHA indi

Türkiye'nin Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında konuşlu insansız hava aracı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Geçitkale Havaalanı'na ulaştı.

Türkiye'den KKTC'ye ilk İHA indi

KKTC Geçitkale Havaalanı'nın insansız hava araçları (İHA) ile yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor. 

Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından saat 05.00'te Geçitkale Havaalanına uçan Bayraktar TB2 tipi İHA, saat 10.00'da indi.

KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.

ETİKETLER: iha kktc
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