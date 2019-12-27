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Giriş Tarihi : 27-12-2019 08:50

Türkiye'den Cezayir'e vize muafiyeti

Cezayir'in 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'den Cezayir'e vize muafiyeti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cezayir'in 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanacak. 

Söz konusu karar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

 

ETİKETLER: cezayir türkiye vize muafiyet
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